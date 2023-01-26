В український прокат воєнна екшн-драма "Мирний-21" вийде 22 лютого 2023 року.

Вийшов офіційний трейлер української воєнної екшн-драми "Мирний-21", що розповість про події на початку війни на сході України у 2014 році.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в центрі сюжету фільму – луганський прикордонний загін, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну. Назва фільму була обрана не випадково, адже Мирний-21 – це адреса кварталу, де був розташований луганський прикордонний загін.

Режисером фільму виступив один з найуспішніших українських режисерів сучасності Ахтем Сеітаблаєв, на рахунку якого такі фільми, як "Хайтарма", "Кіборги", "Номери" та "Захар Беркут".

Окрім досвідчених кіносценаристів Ярослава Яріша та Сергія Касторних, до розробки сценарію фільму долучився Анатолій Коцюрба – чинний полковник Державної прикордонної служби. Його запросили, аби максимально точно й коректно показати на екрані специфіку військової служби.

"Як військовий, спочатку я виступив в ролі консультанта на етапі створення сценарію: допомагав Ярославу та Сергію у питаннях, пов'язаних зі специфікою служби прикордонників, традиціях і правилах спілкування військових. Пізніше мені запропонували роль співсценариста – мій хист помітив режисер. Найбільш обсяг роботи був пов'язаний із написанням бойових сцен та діалогів між командуванням та підлеглими. Цей фільм – про вірність присязі та про військовий обов'язок, про довіру між людьми та про боротьбу зі страхом і спокусою. Колись подібні фільми надихнули мене стати військовим, тож маю надію, що і після перегляду фільму "Мирний-21" хтось прийме для себе рішення служити нашій Батьківщині. Також цей фільм варто переглянути, аби через художньо-драматичний погляд авторів згадати, з чого розпочалася війна, яка й досі триває в Україні: поспостерігати за тим, як у 2014 році військовим доводилося ухвалювати зовсім непрості рішення", – розповів Коцюрба.

Зйомки стрічки розпочалися у вересні 2021 року. Фільм знімали у Києві та у військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил). За словами співпродюсерки фільму Марії Дончик, у перші дні повномасштабного вторгнення військова частина та плац, які можна побачити в деяких сценах фільму, були вщент знищені російськими снарядами.

Головні ролі зіграли Андрій Самінін ("Пес", "Століття Якова"), Максим Девізоров ("Перші ластівки", "Найкращі вихідні"), Євген Ламах ("Черкаси", "Крути 1918"), Роман Ясіновський ("Кіборги", "Снайпер. Білий ворон", "Спіймати Кайдаша"), Віктор Жданов ("Кіборги", "Додому", "Номери"), Олексій Тритенко ("Чорний ворон", "Я працюю на цвинтарі"), Марія Штофа ("Крила метелика"), Лорена Колібабчук ("Номери", "Носоріг"), Андрій Мостренко ("Снайпер. Білий ворон", "Щедрик") та інші.

Також одну з ролей у фільмі виконав актор Паша Лі ("Штольня", "Тіні незабутих предків"), який загинув 6 березня 2022 року в Ірпені. Авто з актором, який разом з іншими волонтерами розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям, розстріляли російські окупанти.

"Цей рік змінив кожного. Рік тому ми презентували наш фільм на Зимовому кіноринку ОМКФ і щиро вірили, що "Мирний-21" стане важливою сторінкою нашої спільної історії. Та ворог вирішив інакше і війна прийшла в домівки кожного українця. Прикордонники в багатьох куточках знову дали бій окупантам і довели свою відданість Батьківщині. На жаль, не обійшлося без втрат. "Мирний-21" став одним із останніх повнометражних проєктів для чудового актора Паші Лі, який трагічно загинув від рук окупантів. Хочеться вірити, що наше кіно нагадає про ціну кожної маленької перемоги та вкотре змусить українців повірити в силу наших захисників", – прокоментував Сеітаблаєв.

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