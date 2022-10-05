Виявляється, що в момент смерті Паша Лі разом з активістами розвозив їжу жителям Ірпеня.

6 березня в Ірпені під обстрілами загинув український актор Паша Лі. Раніше повідомлялося, що Паша зняв бронежилет і прикривав ним дітей, в результаті чого і загинув.

При цьому зараз спливли нові подробиці цієї трагічної події. Активісти Тарас Мельник та Ірина Мигітко, які перебували разом з актором у момент його смерті, розповіли, що насправді на виїзді з Ірпеня на дорозі вони побачили окупантів.

Тарас інстинктивно кинув кермо і впав праворуч на пасажирське сидіння. У цю мить в їхню машину полетіли десятки куль. Одна з них пройшла по шкірі Тараса, на щастя, не зачепивши череп. Також одна з куль потрапила в телефон Ірини, який вона тримала в руках. Уламки потрапили їй в очі і посікли обличчя.

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А ось Паші Лі пощастило найменше. Ворожа куля влучила прямо в нього, від чого він і помер.

"Я впала між сидіннями біля колін Паші і почула, як він стогне... Над головою у мене літали кулі.. Сліди від куль, які пролітали, залишилися на моєму одязі. Паша спочатку стогнав, потім почав хрипіти. Коли він замовк, у нього почалася велика кровотеча. Кров лилася на мене", - розповіла Ірина в інтерв'ю "Главкому".

Також Тарас розповів, що після обстрілу окупанти підбігли до них. Активісти сказали, що просто розвозили їжу жителям, зброї у них немає. На що загарбники відповіли: "Валіть звідси! Біжіть!".

І тільки 15 березня вдалося дістатися до машини, де залишалося тіло Паші. Тоді ж його забрали і поховали у Ворохті.

Хто такий Паша Лі

Паша Лі - відомий український актор. Він знявся в таких фільмах, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.

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