Вийшов трейлер другого сезону серіалу 'Монарх: Спадщина монстрів' з всесвіту Ґодзілли і Конга

Стрімінговий сервіс Apple TV показав трейлер другого сезону пригодницького науково-фантастичного серіалу "Монарх: Спадщина монстрів" (Monarch: Legacy of Monsters) з всесвіту MonsterVerse.

Нагадаємо, події першого сезону відбувалися в кількох часових лініях, зокрема, в 1950-х на початку створення корпорації "Монарх", що займається дослідженням монстрів на кшталт Ґодзілли і Кінг-Конга, та у 2015 році після фіналу фільму "Ґодзілла" (2014). Судячи з трейлера другого сезону, такий же підхід використовуватиметься в серіалі і надалі.

До головних ролей у другому сезоні повернуться голлівудська легенда Курт Расселл ("Втеча з Нью-Йорка", "За бортом", "Мерзенна вісімка", франшиза "Форсаж") та його рідний син Ваятт Расселл ("Оверлорд", "Громовержці", серіали "Чорне дзеркало", "Сокіл та Зимовий солдат") – вони обоє грають одного того персонажа, але в різні часи, одного з засновників "Монарха", армійського офіцера Лі Шоу.

Також своїх персонажів повторять Анна Савай (серіали "Патінко", "Сьогун"), Марі Ямамото (серіал "Патінко"), Жень Ватабе, Кірсі Клемонс ("Коматозники", "Флеш") та інші.

Прем'єра другого сезону серіалу запланована на 27 лютого 2026 року. Загалом він налічуватиме десять епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень.

Наступний фільм MonsterVerse

Зауважимо, що наразі в розробці у Legendary Pictures також перебуває шостий повнометражний фільм медіафраншизи MonsterVerse під назвою "Ґодзілла та Конґ: Наднова", сиквел картини "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" 2024 року.

Вже відомо, що до своєї ролі у новому фільмі повернеться один з головних акторів попереднього – Ден Стівенс ("Красуня і Чудовисько", "Неідеальний чоловік", серіали "Абатство Даунтон", "Легіон").

Серед нових імен у касті – Джек О'Коннелл ("Нескорений", "Емі Вайнгауз: Back To Black", "Грішники", "28 років по тому: Храм кісток", серіал "Північні води"), Кейтлін Дівер ("Будинок з динаміту", серіал "Останні з нас") та Сем Нілл (франшиза "Парк Юрського періоду", серіал "Гострі Картузи").

Зніматиме фільм австралійський режисер Ґрант Сп'ютор, який до цього поставив науково-фантастичний трилер "Дитя робота" 2019 року.

Прем'єра стрічки "Ґодзілла та Конґ: Наднова" запланована на 26 березня 2027 року.

