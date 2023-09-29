Мультфільм вийде в український прокат 23 листопада 2023 року.

Кінокомпанія Disney випустила новий трейлер сімейного мультфільму-мюзиклу "Бажання" (Wish), який поєднав в собі комп'ютерну анімацію з класичною мальованою анімацією легендарної студії. Це вже 62-й анімаційний фільм, створений Disney за її 100-річну історію існування.

В центрі сюжету мультфільму – кмітлива дівчина-ідеалістка Аша, яка загадує настільки сильне бажання, що на нього відгукується космічна сила – маленька кулька безмежної енергії. Щоб врятувати її народ, вони разом мають протистояти лихому королю.

В оригінальній версії головних героїв озвучили Аріана Дебос ("Вестсайдська історія", "Гамільтон"), Алан Тьюдік ("Рая та останній дракон", "Крижане серце", "Алладін") та Кріс Пайн ("Диво-Жінка", "Зоряний шлях", "Підземелля і дракони").

Режисером "Бажання" виступив американський аніматор Кріс Бак, який до цього зняв мультфільми "Крижане серце" (обидві частини), "Тарзан" та "Тримай хвилю!".

Музику написав Девід Мецгер, який своьго часу долучився до роботи над саундтреками до таких популярних мультфільмів, як "Ріо", "Крижане сердце", "Ваяна", "Король лев" та багатьої інших.

Мультфільм вийде в український прокат 23 листопада 2023 року.

Зазначимо, також наразі Disney розробляє такі анімаційні фільми, як "Еліо", "Думками навиворіт 2" та "Муфаса: Король Лев" – усі вони мають вийти протягом 2024 року. Крім того, готується третій мультфільм серії "Крижане серце", п'ятий мультфільм франшизи "Історія іграшок" та сиквел "Зоотрополіса".

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