В український прокат мультфільм за коміксами Marvel вийде 1 червня 2023 року.

Sony Pictures випустила повний міжнародний трейлер супергеройського анімаційного фільму "Людина-павук: Крізь Всесвіт" (Spider-Man: Across the Spider-Verse), що стане продовженням оскароносного мультфільму "Людина-павук: Навколо всесвіту" 2018 року.

Фільм продовжить розповідати історію Майлза Моралеса – однієї з версій Людини-павука в коміксах Marvel. Цього разу на підлітка з Нью-Йорку чекає несподівана подорож крізь Всесвіт, в якій він об’єднає зусилля з Ґвен Стейсі та новою командою "Павуків", щоб протистояти наймогутнішому лиходію, якого вони коли-небудь зустрічали.

В оригіналі головних персонажів озвучили Шамейк Мур, Гейлі Стайнфельд, Оскар Айзек, Джек Джонсон, Браян Тайрі Генрі, Джейсон Шварцман та інші.

Режисерами мультфільму виступили Хоакім Дос Сантос, Кемп Паверс та Джастін Томпсон, які мають великий досвід роботи над супергеройською анімацією. Вже відомо, що вони ж працюють над другой частиною мультфільму "Людина-павук: Крізь Всесвіт", що вийде у 2024 році.

В український прокат мультфільм за коміксами Marvel вийде 1 червня 2023 року.

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