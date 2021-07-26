На одному з найпрестижніших кінофестивалів світу Україна буде представлена одразу трьома картинами, створеними за державної підтримки.
Світова прем'єра нового фільму Валентина Васяновича "Відблиск" відбудеться в основній конкурсній програмі, де стрічка побореться за головну нагороду фестивалю - "Золотого лева". У фільмі йдеться про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя.
Прем'єра фільму "Носоріг" Олега Сенцова відбудеться в програмі "Горизонти". Робота над стрічкою почалася ще в 2012 році, проте була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами в 2014 році і подальшого його укладення. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні.
Стрічка "Цензорка" Петера Керекеша спільного виробництва Словаччини, Чехії та України також увійшла до конкурсної програми "Горизонти". Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яка була засуджена до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси.
Повний список конкурсної програми:
- "Паралельні матері", Педро Альмодовар (Іспанія)
- "Капітан Волконогов втік", Наташа Меркулова і Олексій Чупов (Росія)
- "Мона Ліза і кривавий місяць", Ана Лілі Амірпур (США)
- "На війні", Стефан Брізе (Франція)
- "Сила собаки", Джейн Кемпіон (США)
- "America Latina", Даміано Д'інноченцо і Фабіо Роберто Д'інноченцо (Італія)
- "L'évènement", Одрі Диван (Франція)
- "Офіційний конкурс", Гастоном Дюпра і Маріано Кон (Іспанія)
- "Il buco", Мікеланджело Фраммартіно (Італія)
- "Sundown", Мішель Франко (Мексика)
- "Людська комедія", Ксав'є Джаннолі (Франція)
- "Незнайома дочка", Меггі Джилленхол (США)
- "Спенсер", Пабло Ларраін (Чилі)
- "Freaks Out", Габріель Майнетті (Італія)
- "Qui Rido Io", Маріо Мартоне (Італія)
- "На роботі 2", Ерік Матті (Філіппіни)
- "Не залишай слідів", Ян П. Матушинський (Польща)
- "Холодний розрахунок", Пол Шредер (США)
- "Рука Бога", Паоло Соррентіно (Італія)
- "La Caja", Лоренсо Вігас (Венесуела)
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