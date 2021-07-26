Венеціанський кінофестиваль оголосив конкурсну програму.

На одному з найпрестижніших кінофестивалів світу Україна буде представлена одразу трьома картинами, створеними за державної підтримки.

Світова прем'єра нового фільму Валентина Васяновича "Відблиск" відбудеться в основній конкурсній програмі, де стрічка побореться за головну нагороду фестивалю - "Золотого лева". У фільмі йдеться про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя.

Прем'єра фільму "Носоріг" Олега Сенцова відбудеться в програмі "Горизонти". Робота над стрічкою почалася ще в 2012 році, проте була припинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами в 2014 році і подальшого його укладення. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні.

Стрічка "Цензорка" Петера Керекеша спільного виробництва Словаччини, Чехії та України також увійшла до конкурсної програми "Горизонти". Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яка була засуджена до ув'язнення в одній з виправних установ Одеси.

Повний список конкурсної програми:

"Паралельні матері", Педро Альмодовар (Іспанія) "Капітан Волконогов втік", Наташа Меркулова і Олексій Чупов (Росія) "Мона Ліза і кривавий місяць", Ана Лілі Амірпур (США) "На війні", Стефан Брізе (Франція) "Сила собаки", Джейн Кемпіон (США) "America Latina", Даміано Д'інноченцо і Фабіо Роберто Д'інноченцо (Італія) "L'évènement", Одрі Диван (Франція) "Офіційний конкурс", Гастоном Дюпра і Маріано Кон (Іспанія) "Il buco", Мікеланджело Фраммартіно (Італія) "Sundown", Мішель Франко (Мексика) "Людська комедія", Ксав'є Джаннолі (Франція) "Незнайома дочка", Меггі Джилленхол (США) "Спенсер", Пабло Ларраін (Чилі) "Freaks Out", Габріель Майнетті (Італія) "Qui Rido Io", Маріо Мартоне (Італія) "На роботі 2", Ерік Матті (Філіппіни) "Не залишай слідів", Ян П. Матушинський (Польща) "Холодний розрахунок", Пол Шредер (США) "Рука Бога", Паоло Соррентіно (Італія) "La Caja", Лоренсо Вігас (Венесуела)

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Автор: Діана Могилєвич