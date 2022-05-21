Короткий протест стався на прем'єрі фільму "Три тисячі років очікування" з Тільдою Свінтон у головній ролі.

На червону доріжку міжнародного кінофестивалю в Каннах вибігла дівчина в синьо-жовтому кольорі.

Невідома зірвала з себе сукню, оголюючи кольори українського прапора з написом "Припиніть нас ґвалтувати" на животі та відбитками червоних долонь на сідницях.

Активістка закричала - її помітили охоронці, швидко загорнули дівчину в куртку і вивели з заходу.

На тлі грала весела фестивальна музика.

Короткий протест стався на прем'єрі фільму "Три тисячі років очікування" Джорджа Міллера з Тільдою Свінтон у головній ролі.

Демонстрація пройшла напередодні Каннського "Дня України" 21 травня, коли фестиваль запланував серію заходів, спрямованих на демонстрацію солідарності зі зруйнованою кіноіндустрією країни.

Напередодні на Каннському кінофестивалі стався скандал: російський режисер Кирило Серебренніков, який представляв на конкурсі фільм "Дружина Чайковського", закликав світову спільноту не засуджувати росіян за агресію РФ проти України і допомогти сім'ям загиблих у війні російських солдатів.

Російську делегацію все-таки пропустили на фестиваль попри критику з боку українського режисерського середовища.

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