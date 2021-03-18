Співачка представила кліп для всіх відривних дівчат.

Українська співачка Настя Каменських вирішила зробити всім дівчаткам сюрприз і записала новий трек "Девочки рулят". А вже сьогодні, 18 березня, вона презентувала кліп.

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Цікаво, що в кліпі разом з Каменських знялися блогер Таня Парфільєва, телеведуча Леся Нікітюк, співачка Даша Астаф'єва і подруга Насті Анна Анчук.

"Цей трек-маніфест всіх відривних дівчат. Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. Вона знаходиться в гармонії з собою і насолоджується кожним моментом", - розповіла про кліп Настя.

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Автор: Діана Могилєвич