Українська співачка Настя Каменських вирішила зробити всім дівчаткам сюрприз і записала новий трек "Девочки рулят". А вже сьогодні, 18 березня, вона презентувала кліп.
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Цікаво, що в кліпі разом з Каменських знялися блогер Таня Парфільєва, телеведуча Леся Нікітюк, співачка Даша Астаф'єва і подруга Насті Анна Анчук.
"Цей трек-маніфест всіх відривних дівчат. Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. Вона знаходиться в гармонії з собою і насолоджується кожним моментом", - розповіла про кліп Настя.
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