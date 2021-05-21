Композиція "Червоне вино" увійшла до нового альбому виконавиці, який вона презентувала 21 травня.

Популярна українська співачка Настя Каменських випустила кліп на пісню "Червоне вино". У ньому вона постала в образі фатальної спокусниці.

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Ролик опублікований на офіційному YouTube-каналі артистки.

У кадрах поп-зірка постає в червоній сукні з "екстремальними" розрізами й глибоким декольте.

"Нехай це відео занурить вас у незвичайну атмосферу пристрасті, жіночності та любові. Це відео про неї. Пристрасну, вільну й чуттєву жінку. Ту, яка є всередині кожної з нас", - написала NK у своєму Instagram.

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Автор: Ольга Робейко