У списку - популярний костюмний серіал "Бріджертони" / скріншот
Американський інститут кіномистецтва (AFI) назвав найкращі фільми та серіали 2020 року.
Читайте такожNetflix продовжив один з найпопулярніших серіалів на другий сезон (відео)Відповідні списки з'явилися на офіційному сайті AFI.
Кращі роботи AFI оголосив вночі, 25 січня. У списках - популярні картини, що стали хітами на стрімінгових сервісах та в прокаті.
Найкращі фільми 2020 року
- П'ять однієї крові / Da 5 Bloods,
- Юда і чорний Месія / Judas and the Black Messiah,
- Ма Рейні: мати блюзу / Ma Rainey's Black Bottom,
- Манк / Mank,
- Мінарі / Minari,
- Земля кочівників / Nomadland,
- Одна ніч в Майамі / One Night in Miami,
- Душа / Soul,
У список потрапив мультфільм" Душа " / скріншот
- Звук металу / Sound of Metal,
- Суд над Чиказькою сімкою / the Trial of the Chicago 7.
Найкращі серіали 2020 року
- Краще подзвоніть Солу / Better Call Saul,
- Бріджертони / Bridgerton,
- Корона / The Crown,
- Птах доброго Господа / The Good Lord Bird,
- Країна Лавкрафта / Lovecraft Country,
- Мандалорец / The Mandalorian,
- Місіс Америка / Mrs. America,
- Хід королеви (Королівський гамбіт) / the Queen's Gambit,
У списку - серіал "Хід королеви" / скріншот
- Тед Лассо / Ted Lasso,
- Неортодоксальна / Unorthodox.
Спеціальний приз AFI Awards 2020
Гамільтон / Hamilton.
AFI Awards: що відомо про нагороду
Американський інститут кіномистецтва щорічно називає найкращі фільми та серіали, що вийшли протягом року.
Інститут заснований в 1967 році, знаходиться в Лос-Анджелесі.
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