Американський інститут кіномистецтва щорічно визначає кращі роботи за минулий рік.

Американський інститут кіномистецтва (AFI) назвав найкращі фільми та серіали 2020 року.

Читайте такожNetflix продовжив один з найпопулярніших серіалів на другий сезон (відео)Відповідні списки з'явилися на офіційному сайті AFI.

Кращі роботи AFI оголосив вночі, 25 січня. У списках - популярні картини, що стали хітами на стрімінгових сервісах та в прокаті.

Найкращі фільми 2020 року

П'ять однієї крові / Da 5 Bloods,

Юда і чорний Месія / Judas and the Black Messiah,

Ма Рейні: мати блюзу / Ma Rainey's Black Bottom,

Манк / Mank,

Мінарі / Minari,

Земля кочівників / Nomadland,

Одна ніч в Майамі / One Night in Miami,

Душа / Soul,

Звук металу / Sound of Metal,

Суд над Чиказькою сімкою / the Trial of the Chicago 7.

Найкращі серіали 2020 року

Краще подзвоніть Солу / Better Call Saul,

Бріджертони / Bridgerton,

Корона / The Crown,

Птах доброго Господа / The Good Lord Bird,

Країна Лавкрафта / Lovecraft Country,

Мандалорец / The Mandalorian,

Місіс Америка / Mrs. America,

Хід королеви (Королівський гамбіт) / the Queen's Gambit,

Тед Лассо / Ted Lasso,

Неортодоксальна / Unorthodox.

Спеціальний приз AFI Awards 2020

Гамільтон / Hamilton.

AFI Awards: що відомо про нагороду

Американський інститут кіномистецтва щорічно називає найкращі фільми та серіали, що вийшли протягом року.

Інститут заснований в 1967 році, знаходиться в Лос-Анджелесі.

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Автор: Катерина Шварц