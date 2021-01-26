У списку - популярний костюмний серіал "Бріджертони" / скріншот

Американський інститут кіномистецтва (AFI) назвав найкращі фільми та серіали 2020 року.

Читайте такожNetflix продовжив один з найпопулярніших серіалів на другий сезон (відео)Відповідні списки з'явилися на офіційному сайті AFI.

Кращі роботи AFI оголосив вночі, 25 січня. У списках - популярні картини, що стали хітами на стрімінгових сервісах та в прокаті.

Найкращі фільми 2020 року

  • П'ять однієї крові / Da 5 Bloods,
  • Юда і чорний Месія / Judas and the Black Messiah,
  • Ма Рейні: мати блюзу / Ma Rainey's Black Bottom,
  • Манк / Mank,
  • Мінарі / Minari,
  • Земля кочівників / Nomadland,
  • Одна ніч в Майамі / One Night in Miami,
  • Душа / Soul,
У список потрапив мультфільм" Душа " / скріншот
  • Звук металу / Sound of Metal,
  • Суд над Чиказькою сімкою / the Trial of the Chicago 7.

Найкращі серіали 2020 року

  • Краще подзвоніть Солу / Better Call Saul,
  • Бріджертони / Bridgerton,
  • Корона / The Crown,
  • Птах доброго Господа / The Good Lord Bird,
  • Країна Лавкрафта / Lovecraft Country,
  • Мандалорец / The Mandalorian,
  • Місіс Америка / Mrs. America,
  • Хід королеви (Королівський гамбіт) / the Queen's Gambit,
У списку - серіал "Хід королеви" / скріншот
  • Тед Лассо / Ted Lasso,
  • Неортодоксальна / Unorthodox.

Спеціальний приз AFI Awards 2020

Гамільтон / Hamilton.

AFI Awards: що відомо про нагороду

Американський інститут кіномистецтва щорічно називає найкращі фільми та серіали, що вийшли протягом року.

Інститут заснований в 1967 році, знаходиться в Лос-Анджелесі.

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Автор: Катерина Шварц