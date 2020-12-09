У рейтингу обговорюваних серіалів – "Офіс", "Рік і Морті" та "Сімпсони".

Reddit склав рейтинги найпопулярніших фільмів і серіалів 2020 року.

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Зазначається, що в цьому році активність користувачів Reddit істотно зросла в порівнянні з минулим. Це пов'язують з обмеженнями через пандемію: багато розваг виявилися недоступні, і люди стали проводити більше часу в Інтернеті.

Рейтинги складалися на підставі того, які з фільмів і серіалів користувачі найбільше обговорювали.

Найпопулярніші серіали

Реаліті-шоу: «Великий брат», «Віза нареченої. Віза нареченого», «Холостяк», «Останній герой», «Королівські гонки РуПола»;

Комедія: «Офіс», «Рік і Морті», «Спільнота», «Кінь БоДжек», «Сімпсони»;

Драма: «Клан Сопрано», «Гра престолів», «Краще телефонуйте Солу», «Анатомія пристрасті», «Пуститися берега»;

Аніме: «Ван-Піс», «Моя геройська академія», «Наруто», «Неймовірні пригоди ДжоДжо», «Боруто»;

Наукова фантастика: «Зоряний шлях», «Світ Дикого Заходу», «Доктор Хто», «Сотня», «Тьма».

Найпопулярніші фільми

«Доказ»;

«Дюна»;

«Мулан»;

«Борат 2»;

«Сонік у кіно»;

«Диво-жінка: 1984»;

«Гамільтон»;

«Хижі птахи: приголомшлива історія Харлі Квінн»;

«Чорна Вдова»;

«Людина-невидимка».

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Автор: УНІАН