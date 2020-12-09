Reddit склав рейтинги найпопулярніших фільмів і серіалів 2020 року.
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Зазначається, що в цьому році активність користувачів Reddit істотно зросла в порівнянні з минулим. Це пов'язують з обмеженнями через пандемію: багато розваг виявилися недоступні, і люди стали проводити більше часу в Інтернеті.
Рейтинги складалися на підставі того, які з фільмів і серіалів користувачі найбільше обговорювали.
Найпопулярніші серіали
Реаліті-шоу: «Великий брат», «Віза нареченої. Віза нареченого», «Холостяк», «Останній герой», «Королівські гонки РуПола»;
Комедія: «Офіс», «Рік і Морті», «Спільнота», «Кінь БоДжек», «Сімпсони»;
Драма: «Клан Сопрано», «Гра престолів», «Краще телефонуйте Солу», «Анатомія пристрасті», «Пуститися берега»;
Аніме: «Ван-Піс», «Моя геройська академія», «Наруто», «Неймовірні пригоди ДжоДжо», «Боруто»;
Наукова фантастика: «Зоряний шлях», «Світ Дикого Заходу», «Доктор Хто», «Сотня», «Тьма».
Найпопулярніші фільми
- «Доказ»;
- «Дюна»;
- «Мулан»;
- «Борат 2»;
- «Сонік у кіно»;
- «Диво-жінка: 1984»;
- «Гамільтон»;
- «Хижі птахи: приголомшлива історія Харлі Квінн»;
- «Чорна Вдова»;
- «Людина-невидимка».
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