В український прокат фільм Анни Бурячкової вийде вже 21 листопада 2024 року.

Вийшов фінальний трейлер української coming-of-age драми "Назавжди-назавжди" (Forever-Forever), світова прем'єра якої відбулася у другій за важливістю конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю "Горизонти" ще у вересні 2023 року. З тих пір фільм вже встиг завоювати симпатії глядачів на численних міжнародних фестивалях і отримати декілька нагород.

Повнометражний дебют української режисерки Анни Бурячкової – це суміш юності, бунту та пошуку себе, яка розгортається у Києві наприкінці 90-х. Замість ностальгії за минулим, фільм пропонує заглибитися в соціальну парадигму того часу, що відлунює в безкомпромісних вчинках головних героїв – компанії учнів старшої школи. Саме крізь призму їхніх життєвих історій глядач бачить, як юність у всій її красі переплітається з суспільними викликами, змушуючи молодих людей швидко дорослішати та ухвалювати складні рішення.

Команда фільму підкреслює, що ця стрічка – маніфест свободи особистості, яка намагається зберегти власне "Я" за будь-яких обставин.

"Ця ідея про підлітків 90-х виникла у мене вже доволі давно. Однією з причин було те, що ми ніколи не бачили себе у кіно. На наше дорослішання припали або західні фільми з безтурботним життям молоді, чиї проблеми здавалися далекими та чужими, або ж занадто похмурий і безнадійний російський контент. Захотілося подивитись саме на українську історію, адже те, що ми пройшли в часи такої нової свободи 90-х, без підтримки та розуміння, що з нею робити, сформувало нас і зробило тими, ким ми є зараз – людьми, які захищають свої кордони, як в особистій, так і у громадянській площині", – розповіла режисерка та співавторка сценарію Анна Бурячкова.

Головні ролі у стрічці зіграли українські актори Аліна Чебан ("Найкращі вихідні"), Захар Шадрін ("Останній найманець", "Снайпер: Білий ворон"), Єлизавета Цілик ("Носоріг", "Один день"), Артур Алієв ("Кремінь"), Арсеній Марков ("Стоп-Земля") та інші. Також епізодичну роль у фільмі зіграла акторка кіно та театру, телеведуча Даша Малахова.

В український прокат фільм "Назавжди-Назавжди" вийде вже 21 листопада 2024 року.

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