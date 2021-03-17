Хедлайнерами премії стануть The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, MELOVIN, Артем Пивоваров, БЕZ, Alina Pash, TVORCHI.

Організатори 10-ої ювілейної церемонії Національної музичної премії YUNA назвали ім'я головного ведучого грандіозного шоу, яке відбудеться 30 і 31 березня в київському Палаці «Україна». Ним стане один з найбільш затребуваних ведучих України — шоумен Володимир Остапчук.

Для Остапчука це буде вже вдруге, коли він стане ведучим YUNA — минулого разу це сталося в 2019 році, коли відбулася восьма церемонія.

Читайте такожОскар-2021: названо номінантів на преміюОднак, в частині програми вечора у Володимира з'явиться співведуча-Маша Виноградова, телеведуча музичного каналу М1. Для телезірки це буде дебютна участь у церемонії YUNA, але не перша співпраця з премією. Минулого року на пре-паті премії Маша була удостоєна честі оголосити переможця в одній з номінацій.

Більше того, організатори церемонії готують сюрпризи, які стосуватимуться саме конферансу на події.

"Оскільки це Ювілейна YUNA, у мене є бажання надати 30 і 31 Березня свою хвилину слави всім, хто був ведучим церемонії протягом усіх років існування премії. З'являться на сцені всі, хто був в різні роки в такій ролі, або лише частина з них? Нехай це залишиться інтригою нашого шоу", - розповідає Павло Шилько, співзасновник і генеральний продюсер премії.

Нагадаємо, в історії премії YUNA в амплуа ведучих церемонії були Потап, Ольга Горбачова, Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук і сам Павло Шилько. А на першій премії в 2012 році концертні номери оголошували ряд запрошених селебрітіз.

Оргкомітет YUNA і вся українська музична сцена вже активно готується до грандіозної і довгоочікуваної події. Так, нещодавно стали відомі імена перших хедлайнерів шоу-програми дводенної церемонії 2021 року. Ними стали: The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, MELOVIN, Артем Пивоваров, БЕZ, Alina Pash, TVORCHI.

Урочистий захід пройде з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, які будуть актуальні на момент проведення заходу.

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Автор: Ольга Броскова