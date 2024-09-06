Російський фільм "Росіяни на війні" намагається показати, якими простими і душевними є люди, які намагаються знищити Україну разом з українцями.

На Міжнародному Венеційському кінофестивалі, який проходить цього тижня, показали документальну стрічку російської режисерки, в минулому пропагандистки каналу Russia Today Анастасії Трофімової – "Росіяни на війні" (Russians at War). Фільм намагається подати західному глядачу російських окупантів, як "звичайних людей", повідомляє Reuters.

Авторка фільму провела сім місяців разом з російським батальйоном на окупованому сході України й створила фільм, щоб "кинути виклик стереотипам". Адже її непокоїло, що на Заході російських воєнних злочинців вважають російськими воєнними злочинцями.

"Для мене найбільшим шоком було побачити, наскільки вони звичайні. Абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору, з власним розумінням того, що відбувається на цій війні", – розповіла Трофімова після презентації стрічки.

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Тепер же цей витвір російської пропаганди хочуть показати ще й на кінофестивалі в канадському Торонто. На подвійний скандал відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дуже цікаво, чому пропагандистський фільм "Russians at war" взагалі показали на Венеційському кінофестивалі. І чому режисерка Анастасія Трофімова, а також деякі інші діячі російської культури – країни, яка щодня вбиває українців, наших дітей – взагалі можуть працювати у цивілізованому світі. Це ганебно. І такого не має бути. Зупиніть цей абсурд", – написав він.

Український консул в Торонто Олег Ніколенко наголосив, що фільм "відбілює" злочини російських солдатів в Україні, хоча "існують тисячі задокументованих випадків, коли російські війська ґвалтують, катують, вбивають" українців. Також він заперечив поданий у фільмі наратив про те, що російські солдати буцімто є невинними пішками у війні. Ніколенко нагадав, що за участь у війні проти України російським солдатам платять величезні гроші і пробачають найтяжчі злочини, скоєні в цивільному житті.

"Враховуючи дуже обмежений доступ [який мають журналісти до російських військових на фронті] та значний час, який вона (авторка фільму) провела на передовій, наївно вважати, що російські військові або уряд не були причетні до її подорожі. (...) Закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", – зазначив Ніколенко.

Справжнє обличчя "простих росіян" на війні

Як писав УНІАН, 29 серпня 2024 року в український прокат вийшов документальний фільм "Мирні люди" (Intercepted), створений з перехоплених розмов російських військових зі своїми родинами, жінками та друзями. У стрічці немає нічого візуально огидного, але аудіо частина показує справжнє обличчя росіян – жорстоке та цинічне.

Стрічка "Мирні люди" була у програмах міжнародних фестивалів по всьому світу – від Гонконгу до Нью-Йорка. Зокрема, на Гонконзькому міжнародному кінофестивалі вона отримала Спеціальну відзнаку, а у Кракові – нагороду "Срібний Ріг" для режисерки за фільм на соціальну тематику та приз FIPRESCI від асоціації кінопреси.

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