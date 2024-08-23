Світова прем’єра стрічки відбудеться на Венеційському кінофестивалі у вересні 2024 року.

Українська кінокомпанія Toy Cinema представила офіційний трейлер дебютного фільму Жанни Озірної "Медовий місяць" (Honeymoon).

Дія фільму відбувається в квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі, але на світанку їх будять вибухи. Їм не вдається вчасно покинути місто, а тим часом російські війська облаштовують штаб у дворі їхнього будинку. Подружжя опиняється у пастці в квартирі без електрики, води та мобільного зв'язку. Протягом наступних п'яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози.

"Медовий місяць" – це перший повнометражний фільм української режисерки Жанни Озірної, яка раніше випустила короткометражки "Зустріч", "Дорослий", "Благодать" та інші. Озірна у 2020 році була відібрана як Berlinale Talent.

"Це історія мого знайомого, який живе у передмісті Києва. Зрештою, це історія багатьох наших знайомих, а для когось – і особиста. Кіно стало моїм способом відновлення зв'язку з новою реальністю і, сподіваюся, початком процесу зцілення та позбавлення тягара провини. Я відчула потребу адаптувати цю історію до того, як особисто я проживаю цю війну – до викликів, з якими зараз стикається моє покоління, і до виборів, які ми змушені робити. До переосмислення життєвої системи цінностей", – розповіла режисерка стрічки.

Головні ролі у фільмі зіграли Роман Луцький ("Безславні кріпаки", "Сторожова застава", "Відблиск") та Ірина Нірша (короткометражний фільм "Маляр" та серіал "Принцип насолоди").

Консультантом по сценарію та співрежисером монтажу став Філіп Сотниченко – режисер стрічки "Ля Палісіада", а продюсером виступив Дмитро Суханов, який раніше продюсував трагікомедію Антоніо Лукіча "Мої думки тихі".

Стрічка повністю знімалась у Києві на початку 2024 року.

Світова прем'єра фільму Жанни Озірної відбудеться в офіційній програмі 81-го Венеційського кінофестивалю в секції Biennale College Cinema 2 вересня 2024 року, а його вихід у національний прокат планується у 2025 році.

Наразі ж готується виробництво наступного фільму режисерки Жанни Озірної та продюсера Дмитра Суханова – "Нижній горизонт".

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