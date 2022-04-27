УНІАН зібрав найкрутіші фільми, які сподобаються всім членам сім'ї.

Попереду вихідні, а це означає, що потрібно присвятити час своїй родині. Але, що може бути краще сімейного перегляду фільмів? Запасайтеся попкорном і дивіться хороше кіно.

"Оптом дешевше"

Комедія "Оптом дешевше" розповість про життя багатодітного батька. У нього занадто багато клопоту і турбот, які йому доставляють власні діти. Можливо, хтось у цьому фільмі впізнає себе!

"Парящий тигр"

Одного разу 12-річний Роб Хортон, гуляючи лісом, знаходить клітку з бенгальським тигром. Про цю таємницю він розповідає лише своїй однокласниці, з якою планує випустити тварину з клітки.

"Рубі, собака-рятувальник"

У центрі сюжету поліцейський Ден, який наважується завести розумну, але дуже неслухняну собаку. Цікаво, що цей фільм створений на реальних подіях.

"Руки геть!"

Раббі вирішує взяти участь у танцювальному конкурсі. Його партнеркою стає молода і сексуальна танцівниця Вівіанна. Ситуація ускладнюється тим, що ортодоксальним євреям не можна торкатися жодних жінок, крім своєї дружини.

"Еракси"

У цьому моторошнуватому короткометражному фільмі тітка Опал і її племінниця Ніна намагаються впоратися з хаосом, влаштованим чудовиськами з чарівної книги казок.

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