УНІАН склав добірку комедій, які піднімуть вам настрій у важкий час.

Вже понад місяць українці переживають важкі часи, але психологи рекомендують відволікатися від сумних думок, щоб не впасти в депресію. Пропонуємо вам подивитися кілька українських комедій, які відволікуть вас від війни.

Фільм "Найкращі вихідні"

Це альманах історій різних персонажів, які точно не змусять вас нудьгувати. Одна з історій розповість про хлопця з Німеччини, який став волонтером, щоб сподобатися українській дівчині. Також у фільмі ви побачите історію одеситки, яка мріє побачити свого батька-рокера.

Фільм "Велика прогулянка"

У центрі сюжету дві різні сім'ї, які опиняються на одній галявині. Кожна з сімей мріяла провести день на шашликах по-своєму, але тепер їм доведеться ділити територію. Як вони будуть це робити - швидше дивіться.

Фільм "Зірки за обміном"

У головних ролях Оля Полякова і Дзідзьо. Вони несподівано для себе обміняються тілами і будуть жити в сім'ях один одного. Втім, такий обмін тілами і життями змусить їх переосмислити свої цінності і зрозуміти головне: в чому сенс їхнього життя?

Фільм "Скажене весілля"

Три частини цього фільму точно змусять вас посміхнутися. Ви побачите не тільки смішних героїв, але і порадієте, дивлячись на знаменитостей. Події відбуваються в селі Яблунівка на Поділлі. На місцеве весілля приїжджає загін спецназівців. Виявляється, що батько нареченої Василь Середюк взяв у заручники нареченого. Командувач загоном полковник Попадюк закликає Василя здатися, на що той відповідає що весілля не буде. Шокована дружина каже, що у неї більше немає батька і в укриття шокований Василь стріляє з рушниці. Спецпризначенці починають штурм. Чим все закінчиться - дивіться самі.

Фільм "Я, ти, він, вона"

Пристрасть подружньої пари Максима і Яни після 10 років спільного життя згасла, і вони вирішили розлучитися. Однак суддя дав їм місяць на роздуми, і чоловік з дружиною вирішили за цей час дозволити собі все, в чому відмовляли за десять років шлюбу.

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