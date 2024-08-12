В український прокат фільм вийде 29 серпня 2024 року.

Кінокомпанія Millennium Media випустила трейлер науково-фантастичного трилера "Непокірна Еліс" (Subservience) з Меґан Фокс (франшиза "Трансформери", "Тіло Дженніфер", "Нестримні 4") в головній ролі.

Цього разу голівудська "фатальна красуня" грає роль андроїда зі штучним інтелектом Еліс, яку купує як помічницю молодий чоловік Нік, щоб впоратися з хатньою роботою, поки його дружина Меггі перебуває у лікарні. Втім, дуже швидко "живий" робот настільки прив'язується до свого власника, що тепер вона рішуче налаштована усунути головну загрозу їхньому щастю: його родину.

Партнером Меган на знімальному майданчику став італійський актор Мікеле Морроне, найбільше відомий за еротичною франшизою "365 днів".

Також у фільмі зіграли Мейделін Зіма (серіали "Твін Пікс", "Герої", "Секс і Каліфорнія"), Атанас Сребрев ("Хеллбой", "Хітмен") та інші.

Режисером фільму виступив С.К. Дейл, який до цього зняв фільм жахів "У пастці" (2021), також з Меґан Фокс у головній ролі.

В український прокат фільм вийде 29 серпня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

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