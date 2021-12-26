Дату прем'єри нового сезону оголосили в річницю виходу серіалу.

25 грудня 2020 року стрімінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіал "Бріджертони", драму епохи Регентства в Англії, що стала всесвітньо популярною. У річницю прем'єри серіалу призначали дату виходу майбутнього другого сезону.

Він стартує в п'ятницю, 25 березня. Про це повідомляє Deadline.

Netflix також розкрив деякі деталі сюжету нових серій серіалу.

Так, у продовженні "Бріджертонів" розкажуть про лорда Ентоні Бріджертона (Джонатан Бейлі), старшого сина сімейства і віконта, який має намір знайти слушну дружину.

Читайте такожКоли чекати на третій сезон серіалу Netflix" Відьмак": сценарій вже готовийПрагнучи зберегти прізвище, Ентоні шукає дебютантку, що відповідатиме його неймовірним стандартам. Всі спроби залишаються невдалими, поки в Лондон з Індії не приїдуть Кейт (Симона Ешлі) і її молодша сестра Едвіна (Чарітра Чандран) Шарма. Коли Ентоні починає залицятися до Едвіни, Кейт виявляє природу його намірів - справжня любов не входить в його список пріоритетів.

Сестра вирішує зробити все, що в її силах, щоб зупинити союз. При цьому словесні спаринги Кейт і Ентоні тільки зближують їх, ускладнюючи ситуацію з обох сторін.

До своїх ролей у продовженні серіалу повернеться старий склад: Аджоа Андо (леді Денбері), Лоррейн Ешборн (місіс Варлі), Харрієт Кейнс (Філіпа Фезерінгтон), Бессі Картер (Пруденс Фезерінгтон), Клаудія Джессі (Елоїза Бріджертон), Люк Ньютон (Колін Бріджертон), Голда Рошевел (Королева Шарлотта), Люк Томпсон (Бенедикт Бріджертон), Вілл Тілстон (Грегорі Бріджертон), а також Джулі Ендрюс в ролі голосу леді Вістлдаун.

Нагадаємо, в мережі розгорається скандал через другий сезон популярного серіалу "Емілі в Парижі" від стрімінгового сервісу Netflix. В одному з епізодів шоу українку показали як дурну злодійку.

Українку з серіалу звуть Петра. За сюжетом, вона прилетіла з Києва і буквально шокує головну героїню Емілі своїм зовнішнім виглядом, неосвіченістю і поведінкою.

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