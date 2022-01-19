У першому сезоні шоу буде 12 серій.

Стримінговий сервіс Netflix показав трейлер південнокорейської версії популярного іспанського серіалу – "Паперовий дім".

Ролик опублікували на YouTube-каналі сервісу Netflix Asia.

Одну з головних ролей у новому проекті виконав зірка іншого популярного серіалу "Гра в кальмара", актор Пак Хе-су. Він зіграв злодія, який називає себе"Берлін".

"Паперовий дім" від Netflix: трейлер

У першому сезоні серіалу буде 12 серій.

Дата прем'єри шоу поки невідома.

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Іспанський серіал "Паперовий дім" стартував в ефірі у 2017 році на каналі Antena 3. Незабаром проектом зацікавився стрімінговий сервіс Netflix та придбав права на міжнародний показ серіалу.

Сюжет. Банда грабіжників з географічними кличками захопила Королівський монетний двір і, утримуючи десятки заручників, 11 днів друкувала гроші. Керував операцією Професор.

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