Режисером відео виступив Олександр Коршак.

Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук презентував кліп на пісню «Знову» з нового музичного проекту «Оранжерея».

Читайте також"Океан Ельзи" створив саундтрек до фільму "Захар Беркут" (відео)Ролик опублікований в Instagram співака та на YouTube-каналі гурту.

Режисером відео виступив Олександр Коршак.

Новий проект «Океану Ельзи»: деталі

За словами Вакарчука, останній рік створив такі умови, коли справжню енергію ми отримуємо не на великих концертних чи розважальних аренах, а в затишному колі найближчих людей.

«Таким за настроєм ми і бачимо цей проект – півтори години щирих музичних розмов, – зазначив музикант, презентуючи новий проект. – Знаєте, коли холодно і сіро навколо, коли найбільше хочеться весни чи літа, найпростіший спосіб згадати про них – зайти в оранжерею. Туди, де завжди тепло. У цьому і є суть мого нового музичного проекту: відчуття тепла, яке завжди з тобою».

У проекті клавішник Мілош та бас-гитарист Денис Дудко гратимуть на акустичних гітарах, барабанщик Денис Глінін – на акустичних ударних інструментах і перкусії, а сам Вакарчук гратиме на мелотроні.

«Плануємо також додати жіночий вокал і, скоріш за все, залучити інших музикантів». – повідомив Вакарчук.

Новий кліп «Океану Ельзи»: відео

Новий кліп «Океану Ельзи»: реакція мережі

Шанувальники гурту у коментарях до відеоролику розділилися у думках:

«З великим трепетом, любов'ю і повагою до творчості! Гарна пісня!» «Як завжди, чудова робота! Радий, що Святослав повернувся до того, в чому він реально геній!», «Музика клас, а що з голосом Вакарчука... Чи не занадто він «з хрипотою»?», «Пісня гарна, але що з голосом? Складно слухати, по вухах б'є».

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц