Актриса зі "Скаженого весілля" зіграє головну роль в майбутньому відеоблокбастері Олі Полякової.

Українська співачка Оля Полякова продовжує інтригувати громадськість перед довгоочікуваною прем'єрою нової пісні "Доросла дівчинка". Зараз же стало відомо, що головну роль у кліпі на цю композицію зіграє актриса Інна Приходько, яку українські глядачі знають за комедійною трилогією "Скажене весілля".

Інна Приходько розповідає, що все сталося спонтанно і несподівано. Її запросили ввечері, буквально напередодні зйомок - і вона тут же погодилася.

"Коли суперзірка рівня Олі Полякової запрошує знятися в її кліпі, та ще й у головній ролі - як тут відмовити? Тим більше мені подобаються всі її відео - такі яскраві, веселі і незвичайні. Так що я довго не думала", — каже актриса.

Попри солідний бекграунд в кіно, серіалах і телешоу, для Приходько це був перший досвід участі в зйомках музичного відео. Але на майданчику панувала настільки тепла і дружня атмосфера, що сам процес пройшов досить легко.

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"Я трохи переживала, коли ми з Олею вперше взаємодіяли в кадрі. Але нам дуже швидко вдалося спрацюватися. Далі ми вже разом жартували, генерували геги, підхоплювали ідеї один одного — пішов контакт. Зйомка була тривалою, оскільки сам кліп технічно виявився дуже складним. Але завдяки коннекту у нас з Олею з'явилося друге дихання: і ми були готові продовжувати ще і ще", - додала актриса.

Інна Приходько не розкрила сюжет відео, але натякнула, чого очікувати глядачам: "Ви побачите веселу, легку, а головне — повчальну історію. У ній дуже багато дівчат впізнають себе, адже хоча б раз, але кожна з них була в ситуації, зображеної в кліпі. Кліп - про "дорослих дівчаток", якими ми залишаємося незалежно від віку".

Прем'єра кліпу і пісні Олі Полякової "Доросла дівчинка" відбудеться 9 липня.

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Автор: Діана Могилєвич