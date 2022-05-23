Сьома частина фільму вийде на екрани влітку 2023 року.

У мережі з'явився офіційний трейлер сьомої частини фільму "Місія нездійсненна" з Томом Крузом. Повідомляється, що картина буде представлена в двох частинах. Перша частина отримала назву "Dead Reckoning".

Тизер з'явився на офіційному YouTube-каналі Paramount Pictures. Режисер картини - Крістофер Маккуоррі. У фільмі зіграли Том Круз, Хейлі Етвелл, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьєфф, Ванесса Кірбі, Саймон Пегг та інші.

Восьма частина, яку знімали паралельно, повинна вийти 28 червня 2024 року.

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль розкритикували за включення в програму російського фільму.

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