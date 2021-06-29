Фільм незабаром вийде в прокат / скріншот YouTube
Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер хоррора "Вулиця страху. Частина 1: 1994".
Лі Джаньяк зайняла крісло режисера. Вона займеться всіма трьома частинами екранізації книг письменника Роберта Лоуренса Стейна.
У першій частині в головних ролях знімуться Кіана Мадейра, Олівія Велш, Бенджамін Флорес-молодший, Джулія Рівальд і Фред Хечінгер.
Згідно з сюжетом, підлітки виявлять, що всі події, які відбувалися в різний час, якось пов'язані між собою.
Прем'єри фільмів на Netflix відбудуться 2, 9 і 16 липня.
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