Netflix показала вражаючий трейлер.

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер хоррора "Вулиця страху. Частина 1: 1994".

Лі Джаньяк зайняла крісло режисера. Вона займеться всіма трьома частинами екранізації книг письменника Роберта Лоуренса Стейна.

У першій частині в головних ролях знімуться Кіана Мадейра, Олівія Велш, Бенджамін Флорес-молодший, Джулія Рівальд і Фред Хечінгер.

Згідно з сюжетом, підлітки виявлять, що всі події, які відбувалися в різний час, якось пов'язані між собою.

Прем'єри фільмів на Netflix відбудуться 2, 9 і 16 липня.

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Автор: Діана Могилєвич