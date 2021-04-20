Церемонія вручення премії відбудеться в незвичайному форматі.

Гостям та учасникам церемонії вручення премії "Оскар" цього року дозволять зняти маски під камерами.

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Як повідомляє Variety, про це стало відомо на онлайн-конференції організаторів церемонії.

Зазначається, що Захід технічно розглядається як виробництво теле/кінопродукції, тож що носіння масок під час знімального процесу не потрібна. Трансляція "Оскара" вестиметься в прямому ефірі.

Проте організатори вимагатимуть від гостей і учасників шоу носіння масок в перерві між зйомками (наприклад, під час рекламних пауз).

Оскар 2021: що відомо

У 2021 році церемонія вручення "Оскара" 25 квітня пройде в незвичайному форматі. Вона буде схожа на фільм, в якому актори зіграють самі себе.

Для проведення церемонії на залізничному вокзалі Art Deco Union в центрі Лос-Анджелеса буде побудована сцена. А ведучі цього року будуть не тільки відкривати конверти з іменами переможців, а влаштують цілу виставу.

Раніше повідомлялося, що медичні маски на шоу будуть не тільки захистом від коронавірусу, але також зіграють важливу роль в шоу.

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Автор: Дмитро Захаров