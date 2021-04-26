Серед номінантів на премію був Чедвік Боузман.

Раніше кіноексперти говорили про те, що статуетка "Кращого актора", найімовірніше, буде посмертно присуджена Чедвіку Боузману за роль у стрічці "Ма Рейні: мати блюзу".

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Крім нього в номінації брали участь Різ Ахмед ("Звук металу"), Ентоні Хопкінс ("Батько"), Гері Олдмен ("Манк") і Стівен Юн ("Мінарі").

Попри те, що перемогу пророкували Чедвіку Боузману, в номінації "Кращий актор" переміг Ентоні Хопкінс.

Оскар-2021: онлайн-трансляція

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Автор: Діана Могилєвич