Хопкінс переміг в номінації / reutersconnect
Раніше кіноексперти говорили про те, що статуетка "Кращого актора", найімовірніше, буде посмертно присуджена Чедвіку Боузману за роль у стрічці "Ма Рейні: мати блюзу".
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Крім нього в номінації брали участь Різ Ахмед ("Звук металу"), Ентоні Хопкінс ("Батько"), Гері Олдмен ("Манк") і Стівен Юн ("Мінарі").
Попри те, що перемогу пророкували Чедвіку Боузману, в номінації "Кращий актор" переміг Ентоні Хопкінс.
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