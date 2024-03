Заявлено номінантів у 23-х категоріях.

Головна 96-та кінопремія "Оскар" відбудеться у ніч проти 11 березня. Вже зовсім скоро стануть відомі імена переможців найпрестижнішої нагороди у галузі кіно.

Відомо, що захід пройде у театрі Долбі, куди приїде чимало знаменитостей. Ведучим буде в черговий раз американський комік Джиммі Кіммел. Також слід очікувати на виступ співачки Біллі Айліш з піснею "What Was I Made For?", а ще анонсований номер актора Райана Гослінга, який виконає композицію "I'm Just Ken" з фільму "Барбі".

Та головною інтригою для українців залишається те, чи отримає "Оскар" фільм українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Поки ця інформація невідома, пропонуємо дізнатися деякі подробиці, які варто пам'ятати про цьогорічну кінопремію "Оскар".

Де буде транслюватися "Оскар"

Церемонію вручення престижної кінопремії можна буде побачити 11 березня о 20:00 за американським часом, а для України це буде 03:00 година ночі. Трансляція "Оскару" відбудеться на американському телеканалі ABC. Українці зможуть переглянути захід на телеканалі "Суспільне Культура", проте поки канал не підтвердив цю інформацію.

Прогнози букмекерів

Всього заявлено номінантів у 23-х категоріях. Рекордсменом серед номінацій є фільм "Оппенгеймер", який представлений у 13 категоріях. Друге місце за кількістю номінацій у кінострічки "Бідолашні створіння".

За думкою букмекерів, Емма Стоун чи Лілі Гладстовн отримає перемогу у категорії "Найкраща акторка", а от стаутетку "Найкращого актора" передбачають Кілліану Мерфі. Перемогу ж у категорії "Найкращий фільм" може отримати "Оппенгеймер" режисера Кірстофера Нолана.

До речі, українська стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" потрапила до списку номінантів на "Оскар". Вона буде змагатися за лідерство у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". До слова, цей фільм вже встиг отримати престижну премію BAFTA.

У фільмі показується 20 днів, які режисер провів зі своїми колегами в Маріуполі після початку війни Росії проти України. На 21 день війни журналісти виїхали з Маріуполя гуманітарним коридором, розповідаючи про трагічні події в місті та фіксувати злочини окупантів.

Скандал на цьогорічному "Оскарі"

Після оголошення повного переліку номінантів на "Оскар" оранізаторів розкритикували, що фільм "Барбі" не отримав достатню кількість номінацій. Зокрема, найбільшу хвилю обурення викликав той факт, що Марго Роббі та режисерка Грета Гервіг не отримали жодної номінації. Проте Райан Гослінг, який зіграв Кена, є серед номінантів.

Нагадаємо, раніше був оголошений повний перелік номінантів на "Оскар".

