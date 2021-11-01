Кліп за 5 годин набрав мільйон переглядів на YouTube.

Російський хіп-хоп виконавець Oxxxymiron презентував пісню і кліп до неї "Кто убил Марка?" Артист випустив 10-хвилинний кліп про своє життя за останні 10 років - конфлікт з репером Ромою Жиганом, успіх свого другого альбому "Горгород", відмова від інтерв'ю з Юрієм Дудем, протести в 2019 році і багато іншого.

Зазначимо, це перша пісня, яку артист випустив за останні два роки. Шанувальники сподіваються, що пісня "Кто убил Марка?" стане передвісником нового альбому.

Читайте такожТіна Кароль оголилася в новому кліпі і еротично станцювала під дощемНагадаємо, скандальний Бардаш випустив перший україномовний трек про корупцію.

Хто такий Oxxxymiron

Мирон Федоров - російський хіп-хоп-виконавець і колишній виконавчий директор букінг-агентства Booking Machine. Один із засновників і колишній учасник лейблу Vagabund. Є одним з впливових і видатних хіп-хоп виконавців Росії, а його альбоми "Вічний жид" і "Горгород" розглядаються спільнотою як найбільш важливі релізи російського репу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич