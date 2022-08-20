Ці мультики вчать добру і вірі в краще.

УНІАН зібрав рейтинг з п'яти красивих мультфільмів, які вчать добру, сміливості і чесності. Головні героїні - прекрасні принцеси зі світу Дісней, а також їхні друзі.

Спляча красуня

Попри те, що екранізація казки Шарля Перро вийшла в 1959 році, вона цікава і в 2022. Сюжет всім добре знайомий: на святкування дня народження Принцеси Аврори звуть всіх жителів королівства, крім злої чаклунки Маліфісенти. Вона в помсту вирішує наслати на дівчинку прокляття. Врятувати Аврору від вічного сну зможе тільки прекрасний принц.

Русалонька

Музична казка 1989 року - це красива історія про принцесу з підводного світу, яка полюбила людину. Всі, хто читав оригінальну казку Андерсена, пам'ятають, що це дуже сумна історія про самопожертву.

Цей мультфільм варто подивитися і сучасним дітям, адже він виховує важливі цінності і вчить добру.

Красуня і чудовисько

Розумна красуня Белль живе в селі у Франції і мріє про пригоди. Її життя дуже змінюється, коли заради свободи батька їй доводиться переїхати в замок Чудовиська. Дівчинка дізнається, що насправді Чудовисько - це зачарований принц. Врятувати його може тільки справжня любов!

Атлантида: Загублений світ

Багато сміливців жили з мрією знайти затонулий в безоднях океану острів. І тільки молодий картограф Майло Тетчу в 1914 році виявив таємничий щоденник, який вказує шлях до загубленої імперії. Тепер він виходить у відкритий океан з висококласною командою. Чи вийде знайти Атлантиду і якою ціною?

Принцеса і жаба

Дуже розумна, але бідна дівчина на ім'я Тіана, яка працює день і ніч, мріючи відкрити власний ресторан, йде на танцювальний вечір до подруги. Там вона знайомиться з принцом Мальдонії Навином, якого злий чарівник Вуду перетворив на жабеня. Згідно з класичним сценарієм казок, поцілунок може послабити чари і Навин знову повинен перетворитися в прекрасного принца. Але щось йде не так, і Тіана сама стає жабою.

Нагадаємо, раніше УНІАН зібрав 5 фільмів жахів, заснованих на реальних подіях.

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