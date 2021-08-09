За словами Ксенії Шадурської, 14 лютого її життя розділилося на "до" і "після".

Українська співачка і блогер, в минулому режисер топових українських телеканалів Ксенія Шадурська, відверто поділилася історією створення сольного проекту SHADU.

"14 лютого моє життя розділилося на "до" і "після". З цього дня почалася важка боротьба за життя найріднішої для мене людини. Коли бачиш смерть, а вона точно була поруч, я відчувала її запах, твоя свідомість змінюється. Ти вже ніколи не зможеш бути колишньою. Мені здається за ту ніч я подорослішала, а може і постаріла на 10 років", - каже співачка.

SHADU довелося кинути роботу на телебаченні, щоб доглядати за чоловіком після інсульту. Метою її життя в той момент стала місія підняти його на ноги. І їй це вдалося, чоловік знайшов сили і мотивацію бути з нею. Саме цей неприємний випадок став справжнім дивом, після якого Ксенія почала сольний проект SHADU.

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"Кожна моя пісня - це історія. Головний меседж - мені дуже хочеться, щоб дівчата, жінки нарешті змогли любити і цінувати себе. Тому що ще раз кажу: життя непередбачувана штука, воно може обірватися в будь-який момент", - ділиться досвідом SHADU.

Час лікує, так і сталося в цьому випадку, співачка продовжує допомагати чоловікові реабілітуватися після інсульту. Спільними зусиллями вже є перші результати. Чоловік відчуває себе краще і йде на поправку. Тим часом SHADU пише нові пісні, які магічним чином допомагають і мотивують дівчат і жінок.

Хто така Ксенія Шадурська:

SHADU - українська співачка і блогер, сонграйтер і режисер. До початку сольного проекту працювала режисером на топових телеканалах країни. У 2020 році після інсульту чоловіка розпочала сольний проект.

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Автор: Діана Могилєвич