У неділю, 22 листопада, на «1+1» пари півфіналістів виконають по три танці, один з яких – танець із ведучими шоу. Вперше в історії проекту Юрій Горбунов та Тіна Кароль станцюють із зірками.

У тринадцятому ефірі стане відомо, які дві пари потраплять до суперфіналу, а хто за крок до перемоги покине проект. Цього тижня ведучі шоу допомагатимуть парам здобути високі бали від суддів та глядачів. Так, Тіна Кароль виконає румбу разом із рок-дівою Юлією Саніною та Дмитром Жуком, Юрій Горбунов продемонструє квікстеп заради виступу із акторкою Надією Мейхер та Кирилом Васюком, а от ведучий балкону Олег Винник танцюватиме танго разом із «чорною пантерою» Сантою Дімопулос та Максом Леоновим.

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Крім того, кожна з пар продемонструє ще по два танця: з латиноамериканської програми та із класичної. Цієї неділі за результатами суддівського та глядацького голосування, одна пара покине шоу за крок до фіналу.

Четвертим запрошеним суддею шоу стане епатажна ведуча та учасниця «Танців з зірками-2» Леся Нікітюк.

Зустрічатимуть гостей на балконі колишні учасники четвертого сезону «Танців з зірками» Олег Винник та Оля Фреймут, яка добре відома своїми «гострими» коментарями на адресу учасників та суддів.

Цього тижня на глядачів чекає багато сюрпризів. Так, Іраклі Макацарія станцює запальне фламенко разом із своєю колишньою партнеркою Яною Заяць, з якою вони змагалися за перемогу у «Танцях з зірками-2». Кумир мільйонів Олег Винник виконає свій хіт «Як жити без тебе». Також, глядачі побачать яскраві виступи артиста LAUD і спеціального гостя вечора, співака Івана Дорна.

Нагадуємо, щонеділі глядачі можуть підтримати своїх фаворитів. Умови голосування залишаються незмінними: віддати голос глядачі зможуть зателефонувавши, надіславши смс-повідомлення або проголосувавши у додатку «1plus1.video».

З одного мобільного номеру можна зробити 50 дзвінків або надіслати 50 смс, а також можна голосувати за допомогою мобільного додатку «1plus1.video». У ньому доступна функція «Суперголос», яка дорівнює 7 смс повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 «Суперголосів» за одного учасника.

Дивіться шоу «Танці з зірками» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».

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Автор: УНІАН