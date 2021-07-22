Mila D випустила дебютний реліз на трьох мовах за участю топ-хореографа Тоні Стоуна і заручилася підтримкою Юрія Нікітіна.

Українська співачка Mila D записала сингл "Hola" в дуеті з мексиканськими артистами Dorian і Baby Jio.

"Психологи радять: кожні три роки міняйте професію або рід занять. Це якраз мій випадок! Люблю вчитися і продовжую шукати себе. Але кардинально я міняю своє життя раз в 10 років. Так, 10 років тому я переїхала жити в Ізраїль. А зараз настав момент змінити сценічне ім'я і почати творче життя в новому ритмі!",- каже Mila D.

Слухачі можуть пам'ятати її як співачку Людмилу Ясинську. На початку десятих (тепер уже) Mila D випустила сольний альбом і цілий ряд синглів, а також стала учасницею гучного ТВ-шоу "Американський шанс", завдяки якому познайомилася з легендами – Стіві Вандером, Брайном Макнайтом та іншими.

Можливо, саме тоді Mila D вперше задумалася про кар'єру на глобальному ринку. І сьогодні вона робить перші впевнені кроки до цієї заповітної мети. Дебютний сингл в рамках нового проекту під назвою "Hola" - це колаборація з мексиканськими артистами Dorian і Baby Jio.

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Потенційний літній хіт в стилі реггетон не міг обійтися без запальних танців! Мілі вдалося залучити до роботи над відео "Hola" одного з найкращих хореографів планети – американського танцюриста Тоні Стоуна.

В її новий проект повірив відомий продюсер Юрій Нікітін, у якого вже є досвід запуску артистів з міжнародним успіхом: Verka Serduchka, KAZKA. Сьогодні він виступає в ролі ментора для Mila D і її великої інтернаціональної команди.

Також варто відзначити саунд-продюсера синглу "Hola". Ним став Олександр Слінченко, відомий по роботі з НеАнгели, Олею Поляковою і багатьма іншими.

"Hola - це пісня в атмосфері літа. Вона про щасливий випадок, любов на відстані і важливу роль соцмереж, в яких, на щастя, немає меж. Ця історія перегукується з моєю особистою, адже зі своїм чоловіком Рамі ми теж познайомилися в соцмережах і якийсь час підтримували відносини в месенджерах, поки я не переїхала в Ізраїль", - підсумовує Mila D.

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Автор: Діана Могилєвич