В український прокат фільм вийде 6 червня 2024 року.

Кінокомпанія Sony Pictures представила перший трейлер комедійного бойовика "Погані хлопці: Все або нічого" (Bad Boys: Ride or Die), що стане четвертою частиною культової франшизи з Віллом Смітом та Мартіном Ловренсом.

Коли їхній колишній шеф капітан Конрад Говард загадковим чином помирає та його звинувачують у багаторічній співпраці з наркокартелями, копи-напарники Майк Ловрі та Маркус Бернетт мають докопатися до істини, щоб не лише виправдати свого шефа, але й врятувати власні життя.

У новому фільмі до своїх ролей повернулися Вілл Сміт (детектив Майк Ловрі), Мартін Лоуренс (детектив Маркус Бернетт) та Джо Пантоліано (капітан Конрад Говард), які з'являлися в усіх попреденіх фільмах серії, а також Ванесса Гадженс, Александр Людвіг та DJ Khaled, представлені у попередньому фільмі.

Зняли фільм режисери Аділь Ель Арбі та Білал Фалла, які також поставили третю частину франшизи.

Як повідомила прес-служба компанії B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 6 червня 2024 року.

Франшиза "Погані хлопці"

Перший фільм "Погані хлопці" від режисера Майкла Бея вийшов у 1995 році та, попри середні відгуки від критиків, став справжнім хітом в прокаті, зібравши понад 140 мільйонів доларів при бюджеті менше 20 мільйонів та одночасно зробивши виконавців головних ролей Вілла Сміта та Мартіна Ловренса справжніми зірками.

У 2003 році вийшло продовження фільму, який також зняв Майкл Бей. Стрічка отримала здебільшого негативні відгуки від критиків, однак була успішною в прокаті.

На вихід третьої частини довелося чекати майже 20 років. Фільм "Погані хлопці назавжди" вийшов у 2020 році, отримавши позитивні відгуки від критиків та зібравши чималу касу в прокаті.

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