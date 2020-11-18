Репер показав відео з Каменських.

Український артист Потап опублікував в Instagram відео, на якому Настя Каменських грає на фортепіано і виконує свою нову пісню.

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На кадрах Настя постала у футболці і з пучком на голові. Зірка виконала частину своєї нової пісні, яку подружня пара записала ще на карантині.

"Ми написали цю пісню на карантині ... цей # vibe складно описати", - написав Потап.

Фанатам сподобався відрізок з пісні. Вони відзначили, що Настя дуже талановита співачка.

"Чекаємо з нетерпінням", "Дуже красиво", "Кайфова", "Обожнюю", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич