Пара записала новий трек / Instagram Насті Каменських
Український артист Потап опублікував в Instagram відео, на якому Настя Каменських грає на фортепіано і виконує свою нову пісню.
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На кадрах Настя постала у футболці і з пучком на голові. Зірка виконала частину своєї нової пісні, яку подружня пара записала ще на карантині.
"Ми написали цю пісню на карантині ... цей # vibe складно описати", - написав Потап.
Фанатам сподобався відрізок з пісні. Вони відзначили, що Настя дуже талановита співачка.
"Чекаємо з нетерпінням", "Дуже красиво", "Кайфова", "Обожнюю", - написали фанати.
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