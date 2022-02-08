Прем’єра стрічки запланована на 24 березня.

Кінокомпанія Star Media презентувала новий трейлер фільму "‎‎Я, "Побєда" і Берлін" за однойменною повістю легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна.

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, прем’єра фільму відбудеться 24 березня в усіх кінотеатрах України.

У фільмі пролунають кавери легендарних пісень Скрябіна, які виконали топові українські артисти. Вже презентовано шість саундтреків: MONATIK – "Старі фотографії", гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", DZIDZIO – "То моє море", гурт АНТИТІЛА – "Чорнобиль форева", ADAM – "Говорили та курили".

Над створення фільму працювали кінокомпанія Star Media, Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентство України з питань кіно та компанія Golden Tile.

"Я, "Побєда" і Берлін": трейлер

В трейлері проглядаються атрибути 90-х – різнокольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, стильові окуляри та червоні колготки.

"Я, "Побєда" і Берлін": що відомо про фільм

Головні ролі у фільмі зіграли українські актори. Прототипом Кузьми став актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. І. Франка Іван Бліндар. Його кохану Барбару втілила на екрані акторка та співачка Марія Стопник, друга Барда – актор Володимир Гева.

Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений карколомними пригодами.

Сюжет. Звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть.

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