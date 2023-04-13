Перші проекти студії будуть представлені на Каннському кінофестивалі 2023 року.

Французький модний дім Saint Laurent вирішив зайнятися виробництвом фільмів, заснувавши для цього окрему дочірню продакшн-компанію. Це перший подібний випадок в історії, коли модний дім не просто спонсорує виробництво, а займається виробництвом повноцінних фільмів.

Як пише WWD, Saint Laurent Productions дебютує на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року, представивши два короткометражних фільми: "Дивний спосіб життя" Педро Альмодовара і ще один, про який буде оголошено пізніше.

Також в розробці у компанії вже є ще кілька фільмів, в тому числі стрічки авторства Паоло Соррентіно ("Велика краса", "Молодість", "Молодий папа") і Девіда Кроненберга ("Муха", "М. Батерфляй", "Злочини майбутнього").

Відео дня

При цьому в Saint Laurent підкреслюють, що вони мають намір виробляти не фешн-фільми в дусі кампейнів, а повноцінне самостійне кіно під фестивалі, кінотеатри і стрімінгові платформи.

Фільм "Дивний спосіб життя" – що відомо

Дія фільму "Дивний спосіб життя" (Strange Way of Life) буде відбуватися на американському Далекому Заході, а в центрі сюжету опиняться двоє старих друзів, які 20 років тому разом заробляли на життя як мисливці за головами. Після тривалої розлуки один з них вирішує навідатися до друга.

Головні ролі у фільмі, жанр якого описують як ЛГБТ-вестерн, виконали Ітан Хоук ("Товариство мертвих поетів", "Гаттака", "Тренувальний день", "Варяг", "Місячний лицар") і Педро Паскаль ("Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас", "Kingsman: Золоте кільце", "Нестерпна тяжкість величезного таланту"). Очікується, що вони разом з режисером представлять фільм в Каннах.

Ну а зняв фільм, мабуть, найвпливовіший іспанський режисер сучасності, дворазовий лауреат "Оскара" Педро Альмодовар ("Все про мою матір", "Погане виховання", "Повернення", "Розімкнуті обійми", "Шкіра, в якій я живу", "Паралельні матері"). Альмодовар – відкритий гей, і ЛГБТ-тематика досить часто піднімається в його фільмах.

Як повідомляв УНІАН, відриє 76-й Каннський кінофестиваль історична драма "Фаворитка" з Джонні Деппом у головній ролі. Крім того, в Каннах цього року покажуть довгоочікувані фільми "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Менголда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Вас також можуть зацікавити новини: