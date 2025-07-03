В український прокат фільм вийде 28 серпня 2025 року.

Кінокомпанія Black Bear Pictures показала трейлер напруженого трилера "Оператор" (Relay), що вже отримав схвальні відгуки критиків.

В центрі сюжету – таємничий чоловік на ім'я Том, який з'являється тоді, коли впливовим корпораціям чи урядовим структурам загрожує викриття. Він – тіньовий посередник, який прибирає сліди, і водночас – останній шанс для тих, хто перейшов дорогу сильним світу цього. Його методи точні, а плани – бездоганні. Але цього разу все йде не так. Молода жінка на ім'я Сара, викривачка фармацевтичного гіганта, має секрет, за який її готові знищити. Щоб урятуватися, їй доведеться повністю довіритися Томові. Але хто насправді тримає все під контролем?

Головні ролі у фільмі зіграли Лілі Джеймс ("Попелюшка", "На драйві", "Темні часи", "Залізний кіготь", серіал "Пем і Томмі") та лауреат "Оскара" Різ Ахмед ("Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", "Веном", "Звук металу", "Фінікійська схема").

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Також у стрічці задіяні Сем Вортінгтон (франшиза "Аватар", "Термінатор: Спасіння прийде", "Гнів титанів"), Вілла Фіцджеральд ("Переслідувач", серіали "Річер", "Падіння дому Ашерів") та Віктор Гарбер ("Арго", "Сікаріо", серіали "Шпигунка", "Легенди завтрашнього дня").

Зняв фільм шотландський режисер Девід Маккензі ("Молодий Адам", "Остання любов на Землі", "Будь-якою ціною", "Король поза законом").

Прем'єра стрічки відбулася восени 2024 року на міжнародному кінофестивалі у Торонто, однак в світовий прокат він вийде тільки наприкінці літа 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 81% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 69 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 28 серпня 2025 року.

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