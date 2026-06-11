Культовий Рідлі Скотт нарешті отримає свій перший 'Оскар'

Також почесного "золотого чоловічка" дадуть акторці Гленн Клоуз, яка до цього мала аж вісім номінацій.

Культовий 88-річний британський режисер Рідлі Скотт, на рахунку якого такі кінохіти, як "Чужий", "Той, що біжить по лезу", "Тельма і Луїза", "Солдат Джейн", "Ганнібал", "Марсіанин", "Остання дуель", "Дім Гуччі", "Наполеон", "Гладіатор II" та багато інших, нарешті отримає свій перший "Оскар", щоправда лише почесний, за внесок у світовий кінематограф.

Як повідомляє Variety, омріяну статуетку ветеран кіно отримає на 17-й церемонії вручення премії Governors Awards Академії 15 листопада 2026 року в бальній залі Ray Dolby в Ovation Hollywood.

Також почесні "Оскари" дадуть акторці Гленн Клоуз ("Фатальний потяг", "101 далматинець", "Сільська елегія") та першому темношкірому аніматору Disney Флойду Норману, тоді як продюсерки Крістін Вашон та Памела Коффлер отримають Меморіальну премію Ірвінга Г. Талберга за внесок в розвиток незалежного кіно.

Відео дня

Зауважимо, що попри світове визнання, за понад 60 років роботи в кіно Рідлі Скотт так і не отримав жодного "Оскара" – він мав лише чотири номінації: як найкращий режисер за фільми "Тельма і Луїза" (1992), "Гладіатор" (2001) та "Падіння "Чорного яструба" (2002), а також як найкращий фільм "Марсіянин" (2016).

Для Гленн Клоуз це також буде перший "Оскар" – за свою кар'єру 79-річна акторка та співачка була номінована на "золотого чоловічка" аж вісім разів, але до перемоги справа так і не дійшла: чотири рази як найкраща акторка другого плану за фільми "Світ від Гарпа" (1982), "Велике розчарування" (1983), "Природний дар" (1984) та "Сільська елегія" (2020), а також як найкраща акторка за фільми "Фатальний потяг" (1987), "Небезпечні зв'язки" (1988), "Таємничий Альберт Ноббс" (2011) та "Дружина" (2018).

Слід зазначити, що обоє кіномитців попри поважний вік залишаються вельми продуктивними.

Зокрема, цього серпня в прокат вийде новий фільм Рідлі Скотта – постапокаліптична науково-фантастична драма "Сузір'я Великого Пса".

Тим часом, Гленн Клоуз зіграє одну з головних ролей у приквелі до антиутопічної саги "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами", що вийде на екрани в листопаді 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: