Вийшов новий трейлер 'Сузір'я Великого Пса' від Рідлі Скотта з зіркою 'Ейфорії'

В український прокат довгоочікувана стрічка вийде 27 серпня 2026 року.

Вийшов новий трейлер постапокаліптичного науково-фантастичного фільму "Сузір'я Великого Пса" (The Dog Stars) від культового англійського режисера Рідлі Скотта ("Чужий", "Той, що біжить по лезу", "Тельма і Луїза", "Солдат Джейн", "Ганнібал", "Марсіанин", "Остання дуель", "Дім Гуччі", "Наполеон", "Гладіатор II").

Події фільму відбуваються в постапокаліптичному світі, в якому страшний вірус грипу знищив більшу частину людства. Тепер молодий чоловік на ім'я Хіг, в минулому пілот цивільної авіації, в якого хвороба забрала дружину, має об'єднатися з іншими виживальниками, щоб врятуватися від банди бродячих мародерів, яких називають Женцями.

Сюжет заснований на однойменному романі 2012 року американського письменника Пітера Геллера, а під фільм його адаптував американський сценарист Марк Сміт ("Вакансія на жертву", "Мучениці", "Уцілілий", "Оверлорд", "Смерчі", серіали "Первісна Америка", "Неприборканий").

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Головну роль у фільмі зіграв австралійський актор Джейкоб Елорді ("Прісцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", "Буремний перевал", серіал "Ейфорія").

Також у стрічці знялися Джош Бролін (франшиза "Месники", "Старим тут не місце", "Сікаріо", "Дедпул 2", "Зброя", "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"), Марґарет Кволлі ("Одного разу... в Голлівуді", "Субстанція", "Бідолашні створіння", "Мисливець за спадком"), Гай Пірс ("Мементо", "Залізна людина 3", "Прометей", "Бруталіст"), Еллісон Дженні ("Краса по-американськи", "Години", "Джуно", "Прислуга", "Роузи") та Бенедикт Вонг ("Марсіянин", "Доктор Стрендж", "Зброя", серіал "Проблема 3 тіл").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат довгоочікувана новинка вийде 27 серпня 2026 року.

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