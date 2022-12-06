Зарубіжні лейбли відмовилися співпрацювати з продакшенами країни-агресора.

Ivi, Amedia, Start та інші російські кінокомпанії тепер не будуть використовувати в своїх продуктах музику зарубіжних лейблів. Йдеться про ті фільми і серіали, які зараз знаходяться на стадії виробництва.

У вже представлених картинах нічого міняти не будуть, повідомляють росЗМІ.

"Рішення було прийнято на терміновій нараді кіновиробників в кінці листопада. Інформацію нам підтвердив продюсер Борис Осипенко, який був присутній на зустрічі. Каже, ситуація не критична і більшість глядачів не відчують різниці", - пише Telegram-канал "Mash".

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Санкції, які вплинули на культурну сферу РФ

Після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну на території України, з країною-агресором відмовилися співпрацювати багато кінокомпаній, музичних лейблів, виробників контенту. Так, першими російський ринок покинули компанії Warner Bros., Sony, Disney, Netflix, Paramount, Universal та інші.

Але там вирішили не впадати у відчай і транслювати в кінотеатрах стрічки, незаконно завантажені через торрент. Наприклад, нового "Бетмена"там назвали "Летючою мишею" і показували в обхід санкцій.

Нагадаємо, в Росії перестав працювати Netflix без VPN.

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