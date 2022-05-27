У чому причина - поки напевно невідомо.

Жителі Росії почали масово скаржитися на те, що у них не працює стрімінгова платформа Netflix. Така проблема спостерігалася у тих, хто не використовував VPN.

Про це повідомляє DTF.

За даними видання, раніше серіали і фільми Netflix можна було продовжувати дивитися з РФ, використовуючи VPN тільки для реєстрації аккаунта і поповнення його рахунку.

Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сервіс Netflix оголосив про припинення роботи в країні-агресорі. При цьому ще якийсь час він продовжував додавати контент як з дубляжем, так і з російськими субтитрами.

Можливо, недоступність Netflix без VPN - це всього лише неполадка, яку незабаром виправлять. Тому, що при підключенні VPN сервіс відновлюється, і там можна продовжувати дивитися серіали і фільми.

Нагадаємо, раніше серіал "Слуга народу" зайняв друге місце в рейтингу Netflix.

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