В Україні створили нову спілку для захисту авторських прав «Автори та Видавці», яку очолила артистка Руслана Лижичко.

«Час зробити в Україні те, що не виходило минулі 29 років – зробити цивілізовану й ефективну систему охорони авторського права. У діяльності колективного управління авторським правом в Україні весь час безлад. Сьогодні ми зібрались з авторами та відомими видавцями і створили свою організацію», - цитує Руслану Лижичко прес-служба організації.

До спілки ввійшли Джамала, Jerry Heil, Євген Галич, Вадим Красноокий, Ольга Полякова, Олександр Пономарьов, Іван Дорн, гурт «Бумбокс» тощо; а також представники музичних лейблів "Суперсиметрія" Святослава Вакарчука, Sony, Universal тощо. За словами Руслани Лижичко, спілка чекає на те, що до неї приєднається ще більше українських авторів музики.

«Ми зробили нову організацію колективного управління - без негативного бекграунду, без багатомільйонних боргів, без історії махінацій і шахрайства. Наша організація стане надійним партнером всім українським авторам, яка буде збирати, розподіляти і виплачувати роялті за створену музику», - наголошує Руслана Лижичко.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН