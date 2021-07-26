26 липня Сандра Буллок відзначає свій день народження.

Голлівудська актриса Сандра Буллок 26 липня відзначає своє 56-річчя. Вона є володаркою престижної премії "Оскар", а також "Золотої малини" за найгіршу жіночу роль в одному з фільмів. Крім того, у неї є власна зірка на Голлівудській алеї слави.

Вперше вона запам'яталася роллю у фантастичному бойовику "Руйнівник", в якому вона з'явилася разом зі Сильвестром Сталлоне і Уеслі Снайпсом. Хоч фільм зібрав менш як 60 мільйонів доларів в прокаті, але Сандру відзначили за гідний комедійний образ.

Справжньою суперзіркою її зробив фільм "Швидкість", в якому разом з нею головну роль зіграв Кіану Рівз. Цей фільм став прокатним хітом, а ось його продовження стало одним з найбільших фінансових провалів Голлівуду 1997 року.

З виходом у 2000 році фільму "Міс Конгеніальність" кар'єрі Сандри Буллок надається новий імпульс: у цій комедії актриса знову успішно довела свої комедійні таланти. Фільм зібрав у світовому прокаті понад 200 млн доларів, а сама Буллок отримала номінацію на премію "Золотий глобус" за роль Грейсі Харт.

Потім Сандра знялася у фільмі "Зіткнення". Ця картина отримала три премії "Оскар". Буллок зіграла у фільмі невелику роль невротичної домогосподарки, яка разом з чоловіком піддається нападу афроамериканських автомобільних викрадачів. Гра актриси, як і всіх інших учасників цієї кінодрами, отримала найвищі оцінки критиків, і акторський ансамбль отримав кілька колективних призів на різних кінооглядах і в гільдіях кінодіячів.

У 2009 році вийшла комедія "Пропозиція", що принесла Буллок ще одну номінацію на"Золотий глобус". Згідно з сюжетом, у топ-менеджера однієї з компаній виникають проблеми з візою в США. І єдиний спосіб вирішити це непорозуміння - вийти заміж за свого асистента, якого зіграв Райан Рейнольдс.

На 82-й церемонії нагород Кіноакадемії Сандра Буллок отримала "Оскар" за роль у фільмі "Невидима сторона"у номінації "Найкраща актриса". Примітно, що за день до отримання "Оскара" Буллок удостоїлася премії "Золота малина" як "найгірша актриса" 2009 року за фільм "Все про Стіва". Це зробило її першою актрисою, яка отримала "Оскар" і "Золоту малину" за один рік.

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Автор: Діана Могилєвич