Сенцов подякував за підтримку президентці EFA Агнешці Холланд.

Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов став членом Європейської кіноакадемії, заснованої у 1980-х роках легендарним шведським режисером Інгмаром Бергманом.

Про це розповів сам Сенцов у Facebook.

Режисер пояснив, що вступити до організації йому пропонували вже давно, але тільки після Венеційського кінофестивалю він відбувся саме як режисер, а не політичний в’язень.

Сенцов подякував президентці EFA Агнешці Холланд за підтримку, коли він перебував в ув’язненні в Росії.

Читайте такожКілліан Мерфі виконає головну роль в новому фільмі Крістофера Нолана"Вони двічі пропонували мені стати членом цієї організації: коли я був ще за гратами та одразу, як вийшов звідти. Я відмовлявся, тому що не вважав себе гідним цього, бо в мене було тільки одне маленьке кіно. Після прем'єри мого другого фільму в Венеції, я відбувся саме як режисер, а не як політв'язень, і я погодився вступити в ряди кіноакадемії. Відбулись певні бюрократичні процедури, і ось я отримав повідомлення, що вже є членом Європейської кіноакадемії", – заявив Сенцов.

Учасники Європейської Кіноакадемії - це професіонали кіно, чия робота визнана у всій Європі. Академія була заснована в 1988 році шведським режисером Інгмаром Бергманом.

Метою цієї спільноти є сприяння просуванню європейського кінематографу в усьому світі і підтримка інтересів європейського кіновиробництва.

Представники академії впевнені в тому, що зараз європейське кіно, як ніколи, готове до викликів міжнародного ринку, однак потребує сильного просування і механізмів підтримки в рамках єдиної галузі.

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Автор: Яна Ставська