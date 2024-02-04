У ролику показали низку знайомих для ветеранів франшизи локацій.

Декілька років тому команда модерів об'єдналася для створення Project Arroyo – ремейка культової і, без перебільшення, однієї з найважливіших рольових ігор за весь час існування індустрії відеоігор, Fallout 2. У новому ролику автори показали свої напрацювання.

У центрі уваги – оновлені локації оригінальної гри. Також знайшлося місце і бойовим фрагментам: показали битви з противниками-тваринами. В якості основи лежить рушій четвертої частини Fallout.

На жаль, але ні дати виходу, ні навіть поточного статусу проекту не повідомили, тому навряд чи ремейк вийде в найближчі роки. Тим більше плани у моддерів грандіозні: якщо все складеться вдало, вони перезапишуть всю озвучку і музику, а важливі сюжетні локації розширять. Стежити за проектом можна через Discord-канал.

Сама Bethesda, з чуток, займається ремейком TES IV Oblivion на движку Unreal Engine 5. І нібито вийде він вже в кінці 2024 року або на початку 2025-го.

Що відомо про наступну гру в серії Fallout

Bethesda не раз говорила. що вони вже мають плани на Fallout 5. Але вийде вона тільки після TES 6, тобто в кращому випадку до початку 2030-их.

Студія Тодда Говарда зазвичай витрачає чотири роки на створення ігор. Starfield вийшла в 2023, TES VI – приблизно в 2026-2027. Втім, є всі підстави вважати, що шоста частина Стародавніх Сувоїв затримається до 2028 року.

Також у ЗМІ писали, що Fallout: New Vegas може отримати продовження від Obsidian. Однак починати посилено чекати сиквел поки не варто. Зараз Obsidian розробляє мінімум три гри: Avowed, the Outer Worlds 2 і якусь детективну RPG в дусі Disco Elysium.

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