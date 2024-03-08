Стримінговий сервіс Prime Video випустив перший трейлер постапокаліптичного серіалу "Фоллаут" (Fallout), знятого за мотивами однойменної культової серії відеоігор від Interplay Entertainment.
Події серіалу відбуваються в майбутньому після ядерного конфлікту 2077 року. У цій альтернативній історії досягнення в галузі ядерних технологій після Другої світової війни призвели до виникнення ретрофутуристичного суспільства і подальшої війни за ресурси. Ті, хто вижив, сховалися в радіоактивних бункерах, відомих як Сховища, побудованих для збереження людства в разі ядерного знищення. Два століття потому молода жінка, нащадок перших "Мешканців Сховища" одного з багатьох Сховищ, залишає єдине життя, яке вона коли-небудь знала, вирушаючи в небезпечну подорож до ворожої і дикої Пустки на місці спустошеного Лос-Анджелеса.
Головні ролі в серіалі виконали Елла Пернелл ("Пипець 2", "Чаклунка", "Армія мерців"), Волтон Гоггінс ("Джанго вільний", "Мерзенна вісімка", "Людина-мураха і Оса") та Ерон Мотен ("Моцарт у джунглях", "Визволення"). Також одна з важливих ролей дісталася Кайлу Маклахлену ("Твін Пікс", "Дюна Девіда Лінча", "Секс і місто").
Творцями серіалу стали подружжя Ліза Джой і Джонатан Нолан (молодший брат режисера Крістофера Нолана), які до цього також вигадали науково-фантастичний серіал "Світ Дикого заходу".
Музику до серіалу написав композитор Рамін Джаваді, відомий за саундтреками до таких кінохітів, як "Залізна людина", "Тихоокеанський рубіж", "Варкрафт", "Злам часу" і "Вічні", а також серіалів "Гра престолів", "Втеча", "Джек Раян", "Дім Дракона" і "Світ Дикого заходу".
Прем'єра нового постапокаліптичного серіалу запланована на 12 квітня 2024 року. Загалом перший сезон "Фоллаута" складатиметься з восьми епізодів.
Зазначимо, перша гра серії Falloutвийшла ще 1997 року, а остання на цей момент – 2018 року. При цьому на 2024 рік заплануваний реліз гри Fallout Factions.
Як повідомляв УНІАН, раніше кінокомпанія Lionsgate Movies представила перший трейлер науково-фантастичного екшна "Бордерлендс" (Borderlands), знятого за мотивами однойменної серії відеоігор від Gearbox Software.