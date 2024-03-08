Прем'єра нового постапокаліптичного серіалу від творців "Світу Дикого заходу" запланована на 12 квітня 2024 року.

Стримінговий сервіс Prime Video випустив перший трейлер постапокаліптичного серіалу "Фоллаут" (Fallout), знятого за мотивами однойменної культової серії відеоігор від Interplay Entertainment.

Події серіалу відбуваються в майбутньому після ядерного конфлікту 2077 року. У цій альтернативній історії досягнення в галузі ядерних технологій після Другої світової війни призвели до виникнення ретрофутуристичного суспільства і подальшої війни за ресурси. Ті, хто вижив, сховалися в радіоактивних бункерах, відомих як Сховища, побудованих для збереження людства в разі ядерного знищення. Два століття потому молода жінка, нащадок перших "Мешканців Сховища" одного з багатьох Сховищ, залишає єдине життя, яке вона коли-небудь знала, вирушаючи в небезпечну подорож до ворожої і дикої Пустки на місці спустошеного Лос-Анджелеса.

Головні ролі в серіалі виконали Елла Пернелл ("Пипець 2", "Чаклунка", "Армія мерців"), Волтон Гоггінс ("Джанго вільний", "Мерзенна вісімка", "Людина-мураха і Оса") та Ерон Мотен ("Моцарт у джунглях", "Визволення"). Також одна з важливих ролей дісталася Кайлу Маклахлену ("Твін Пікс", "Дюна Девіда Лінча", "Секс і місто").

Творцями серіалу стали подружжя Ліза Джой і Джонатан Нолан (молодший брат режисера Крістофера Нолана), які до цього також вигадали науково-фантастичний серіал "Світ Дикого заходу".

Музику до серіалу написав композитор Рамін Джаваді, відомий за саундтреками до таких кінохітів, як "Залізна людина", "Тихоокеанський рубіж", "Варкрафт", "Злам часу" і "Вічні", а також серіалів "Гра престолів", "Втеча", "Джек Раян", "Дім Дракона" і "Світ Дикого заходу".

Прем'єра нового постапокаліптичного серіалу запланована на 12 квітня 2024 року. Загалом перший сезон "Фоллаута" складатиметься з восьми епізодів.

Зазначимо, перша гра серії Falloutвийшла ще 1997 року, а остання на цей момент – 2018 року. При цьому на 2024 рік заплануваний реліз гри Fallout Factions.

Як повідомляв УНІАН, раніше кінокомпанія Lionsgate Movies представила перший трейлер науково-фантастичного екшна "Бордерлендс" (Borderlands), знятого за мотивами однойменної серії відеоігор від Gearbox Software.

Вас також можуть зацікавити новини: