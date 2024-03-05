Прем'єра серіалу запланована на 5 квітня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ показав перший трейлер заплутаного детективного серіалу "Шугар" (Sugar), головну роль у якому виконав номінант на премію "Оскар", дворазовий лауреат "Золотого глобуса" Колін Фаррелл.

У центрі сюжету – лос-анджелеський приватний детектив Джон Шугар, який розслідує загадкове зникнення Олівії Сігел, улюбленої онуки легендарного голлівудського продюсера Джонатана Сігела. Поки Шугар намагається з'ясувати, що сталося з Олівією, він також розкриває сімейні таємниці Сігела – як свіжі, так і давно поховані.

Крім Фаррелла в серіалі також зіграли Кірбі Гауелл-Баптист (серіал "Пісочний чоловік"), Емі Раян (серіал "Дроти"), Денніс Буцикаріс (серіали "Краще телефонуйте Солу", "Мільярди"), Нейт Корддрі (серіали "Мисливець за розумом", "Перрі Мейсон"), Джеймс Кромвелл (серіали "Берлінська резидентура", "Американська історія жаху: Психлікарня") та інші.

Автором серіалу виступив Марк Протосевич, відомий завдяки роботі над сценаріями до фільмів "Клітка" (2000), "Посейдон" (2006), "Я – легенда" (2007), "Тор" (2011) і "Олдбой" (2013).

Прем'єра "Шугара" запланована на 5 квітня 2024 року, коли вийдуть одразу три епізоди серіалу. Загалом він складатиметься з восьми серій, п'ять наступних із яких виходитимуть по одній раз на тиждень з фіналом 10 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Variety повідомило, що Колін Фаррелл разом із Марго Роббі зіграють головні ролі у фільмі "Велика смілива красива подорож" (A Big Bold Beautiful Journey).

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