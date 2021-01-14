Зйомки перших двох сезонів стартують у січні в Новій Зеландії.

У мережі опублікували подробиці про зйомки серіалу за франшизою "Володар перснів".

Читайте такожAmazon витратить $1 мільярд на п'ять сезонів серіалу "Володар перснів"Нова інформація про шоу з'явилася на фанатському порталі The One Ring.

У серіалі будуть розвинені нові сюжетні лінії, що передують подіям роману Толкіна "Братство кільця".

"Майбутній серіал від Amazon Studios вперше повертає на екрани героїчні легенди Другої Епохи Середзем'я. Дія епічної драми відбувається за тисячі років до подій, описуваних в "Хоббіті" і "Володарі перснів", - йдеться в офіційному синопсисі серіалу.

"Починаючи розповідь з мирних часів, серіал розповідає про вже знайомих і нових персонажів, які протистоять злу, знову з'явився в Середзем'ї. Від найпохмуріших глибин Імлистих гір до величних лісів столиці ельфійського Королівства Ліндона - ці королівства і персонажі створять спадщину, яка буде жити ще дуже довго", - йдеться далі.

Серіал "Володар перснів": що ще відомо

Виробництвом шоу займається Amazon Studios.

Над сценарієм серіалу працюють Патрік МакКей і Джон Д. Пейн.

У серіалі з'являться Роберт Арамайо ("Гра престолів"), Маркелла Кавена ("Плач"), Джозеф Моул, який зіграє роль головного лиходія, а також Морфідд Кларк в ролі молодої Галадріель.

Amazon планує представити як мінімум 5 сезонів серіалу, в кожному з яких буде по 8-10 епізодів.

У січні почнуться зйомки перших двох сезонів в Новій Зеландії.

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Автор: УНІАН