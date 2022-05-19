В світовий прокат фільм від режисера "Дедпула 2" має вийти 5 серпня 2022 року.

Вийшов перший офіційний український трейлер яскравого комедійного екшну "Швидкісний поїзд" (Bullet Train).

Про це повідомляє B&H Film Distribution Company.

В світовий прокат фільм має вийти 5 серпня 2022 року, але дата виходу в українських кінотеатрах поки не розкривається.

Фільм, заснований на романі Котара Ісаки "Жук Марія", розповість про п’ятьох найманих вбивць, що опиняються разом в швидкісному поїзді, і всіх їх пов’язує одна й та сама місія.

Режисером фільму став Девід Літч, який до цього працював над фільмами "Дедпул 2" та "Форсаж: Гоббс та Шоу".

Головні ролі в фільмі виконали Бред Пітт ("Одинадцять друзів Оушена", "Безславні виродки"), Сандра Буллок ("Швидкість", "Міс Конгеніальність"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Месники: Ера Альтрона", "Тенет"), Джої Кінг ("Фарґо", "Будка поцілунків"), Зазі Бітц ("Дедпул 2", "Джокер"), Браян Тайрі Генрі ("Вдови", "Вічні"), Санада Хіроюкі ("Мортал Комбат: Смертельна битва", "47 ронінів"), Карен Фукухара ("Загін самогубців", "Хлопаки"), Майкл Шеннон ("Форма води", "Ножі наголо") та інші.

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