Виробництвом фільму займається студія Warner Bros.

До кінця 2021 року почнеться виробництво супергеройського фільму "Синій Жук" за коміксами DC.

Вже відомо, що головну роль зіграє актор Холо Марідуеньо ("Кобра Кай"). Крісло режисера займе Енджел Мануель Сото.

"Синій Жук" є одним з найстаріших супергеройських коміксів, який вперше з'явився в 1939 році.

Цікаво, що фільм розповість про нового персонажа, підлітка Джеймі Рейес, сили до якого прийшли від таємничого скарабея, який подарував йому потужну інопланетну броню. Відзначається, що вперше цей персонаж з'явився ще в 2006 році.

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Автор: Діана Могилєвич